Auktioneret United-trøje hjælper pårørende til dødsulykke

En 20 år gammel Manchester United-trøje har medvirket til økonomisk hjælp til den norske familie, der i juli var impliceret i en jernbaneulykke i østjyske Trustrup, hvor Kim André Nielsen og sønnen Benjamin Sørvang Nielsen på syv år omkom.

Ulykken gjorde et stort indtryk på en norsk mand - Tor Håvard Ertsås - der midt i et flyttekaos fandt en alternativ måde at hjælpe de pårørende til ulykken på, skriver norske NRK.

Ertsås stødte i en papkasse på et gammelt fodboldklenodie, nemlig Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-trøje fra Champions League-finalen i 1999.

Solskjær, der blev skiftet ind og scorede sejrsmålet i tillægstiden mod Bayern München, havde endda sat sin autograf på trøjen.

På en mindeside for de dræbte lød en opfordring til at bidrage med et tilskud til Kim André Nielsens datter Julies uddannelse, og Tor Håvard Ertsås tænkte, at trøjen kunne hjælpe i den forbindelse.

- Den må have noget værdi, tænkte jeg. Og jeg vidste, at Kim André Nielsen var en stor Manchester United-fan. Så slog det mig: "Jeg skal sælge trøjen", fortæller Tor Håvard Ertsås til NRK.

På en efterfølgende aktion startede en sand budkrig, og trøjen endte med at blive solgt for 30.000 norske kroner svarende til 22.400 kroner.

Familien, der vandt aktionen, ønsker at være anonym.