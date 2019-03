Atletikforbund holder fast i udelukkelse af Rusland

På et møde i Doha har IAAF besluttet at fastholde udelukkelsen af Rusland fra atletikkonkurrencer.

Rusland må stadig kigge langt efter at deltage i internationale atletikkonkurrencer som nation.

Det har Det Internationale Atletikforbund (IAAF) besluttet på et møde i Doha i Qatar, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Rusland har været suspenderet af atletikforbundet siden 2015, hvor Det Internationale Antidopingagentur (Wada) udgav en rapport, som fremlagde beviser for udbredt brug af doping i landet.

64 russiske udøvere har dog fået lov til at konkurrere under neutralt flag i 2019, fordi de over for IAAF har dokumenteret, at de ikke er involveret i den statsstøttede russiske dopingsnyd.

Som nation står Rusland dog stadig uden for døren.

IAAF understreger, at Rusland først kan blive lukket ind, når landet udleverer testresultater fra det laboratorium i Moskva, hvor dopingsvindlen angiveligt har fundet sted. Derudover skal Rusland yde økonomisk kompensation.

- Der er overordentligt vigtigt, at de to problemer bliver løst, siger Rune Andersen, som leder IAAF's antidopingenhed, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ved samme lejlighed fortæller Rune Andersen, at IAAF undersøger, om trænere, der har været involveret i dopingskandalen, fortsat arbejder med atletik.

Den 27. september begynder atletik-VM i Doha. Rusland har fortsat mulighed for at blive genindsat som nation, men det kræver ifølge Andersen, at de imødekommer IAAF's krav.