Fredag begynder indendørs-EM i atletik i Glasgow. Seks atleter skal repræsentere Danmark på distancerne 800 meter, 60 meter, 60 meter hæk og 1500 meter.

Målsætningen for Dansk Atletik Forbund er en finaleplads og en medalje.

800-meter-løberen Andreas Bube har ifølge elitechefen for Dansk Atletik Forbund, Bo Overgaard, en god chance for at vinde en medalje.

- Jeg forventer, at det bliver et godt EM for os. Jeg synes, at de atleter og det hold, vi har med, har momentum lige nu. Jeg tror, de performer op til deres sæsonbedste og nogen af dem får måske også slået nogle personlige rekorder.

- Jeg vil rigtig gerne komme hjem med en eller to finalepladser. Hvis det rigtige held er der, og taktikken er der og den fysiske form, så vil en som Bube også kunne løbe med om medaljerne, siger Bo Overgaard.

EM-deltagelsen ligger forud for et VM i Doha senere i år. Herefter begynder det største internationale sportsstævne, OL, som i 2020 afholdes i Tokyo.

Selv om det er svært for elitechefen at forudse, så har han et godt bud på et antal af danskere, der kan kvalificere sig til OL.

- Jeg tror, vi stiller med et hold på mellem fem og syv atleter i atletik til OL. Det er specielt Bube, som vi har en OL-satsning på, og som skal levere vores sportslige målsætning til det her EM, og det skal Andreas også til OL, siger Bo Overgaard.

Bube har tidligere løbet med på 800-meter-distancen ved OL. Han har både været med i Rio de Janeiro i 2016, hvor otte danske atletikudøvere deltog.

Og ved OL 2012 i London deltog Bube med fem andre danske atletikudøvere.

For at kunne kvalificere sig til OL i 2020 skal atleterne klare nogle kvalifikationskrav, som offentliggøres 1. november 2019.