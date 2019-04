Astralis når historisk milepæl på verdensranglisten

Det danske Counter-Strike-hold Astralis har det seneste års tid nærmest vadet fra succes til succes, og det kan aflæses på såvel indtjening som verdensrangliste.

Og i forhold til sidstnævnte rundede holdet tirsdag en historisk milepæl.

Som det første hold nogensinde har holdet indtaget toppen af verdensranglisten uafbrudt i et år, og det vækker stolthed hos det danske stjernemandskab.

- Det er en kæmpe præstation. Bare at nå førstepladsen var stort, nu har vi siddet solidt på den i et helt år, siger sportsdirektør Kasper Hvidt.

Holdets in-game-leader, Lukas "gla1ve" Rossander, er på linje med sin sportsdirektør.

- Det er en vild fornemmelse. Det er ikke, fordi det er noget, vi som sådan har tænkt på eller talt om, men når nu det er sket, er det alligevel en præstation, vi er sindssygt stolte over.

- Der er så mange hårde modstandere i CS:GO (Counter-Strike, red.), og alligevel har vi formået at holde dem bag os i et helt år i træk, siger han.

Det svenske NIP-hold formåede i en periode frem til marts 2013 at vinde 87 kampe på stribe, men dengang fandtes verdensranglisten ikke.

Det nuværende MIBR-mandskab har under tidligere ejere været nummer ét i 49 uger i alt - men højst 23 uger i træk.

Astralis selv har tidligere haft 25 uger i træk i spidsen af verdensranglisten, som udarbejdes af hltv.org.

Øjeblikkeligt har holdet 1000 point, mens de nærmeste forfølgere fra Team Liquid og Navi har henholdsvis 617 og 537 point.

Men trods den solide føring kan det hurtigt vende, advarer Astralis' træner, Danny "zonic" Sørensen.

- Et år på førstepladsen er historisk, og det er vi udmærket klar over, men for os er det bare om at fortsætte arbejdet, for hvis vi hviler det mindste på laurbærrene, bliver vi overhalet.

- Konkurrencen har sjældent været hårdere, og hold fra hele verden står i kø for at være dem, der slår os af tronen. De skal dog kæmpe hårdt for det, kan jeg love, siger han.

Astralis blev grundlagt i januar 2016, og holdet har siden hentet intet mindre end 42,7 millioner kroner i præmiepenge.

Næste opgave for holdet er 11.-12. maj, hvor den står på Blast Pro Series i Madrid.