Astralis' MVP efter ny titel: Vi har skrevet historie i 2018

Det danske e-sportshold Astralis kan se tilbage på et fantastisk år, hvor den ene triumf er blevet afløst af den næste.

Lørdag blev det til sæsonens tiende store titel med en finalesejr i Blast Pro Series i Lissabon over det ukrainske hold Navi.

Efter sejren blev Emil Reif kåret som turneringens mest værdifulde spiller - MVP (most valuable player). Han er ikke overraskende stolt at sine egne og holdets præstationer i 2018.

- Jeg synes, vi spiller god Counter Strike, og jeg er virkelig stolt af, at vi formår at vinde ti turneringer på et år, siger han efter lørdagens sejr.

- Mit første år på Astralis har været helt vanvittigt, og vi har skrevet historie efter historie med holdets anden major, Intel Grand Slam-titlen, vi har ligget nummer et på verdensranglisten i over otte måneder og altså nu også vundet vores anden Blast-titel, tilføjer Emil Reif.

Lørdagens finale blev overværet af 6000 ellevilde portugisiske fans.

De kunne se danskerne overvinde en nervøs start og vinde 2-1 over Navi.

Og opbakningen fra de portugisiske fans gjorde et stort indtryk på Emil Reif.

- Vi spiller i en helt fantastisk kulisse, og sjældent har jeg været vidne til så vild en stemning. Da de 6000 rejser sig og synger for deres lungers fulde kraft, der var jeg godt nok blæst bagover i boksen. Det var virkelig en helt sindssyg oplevelse.

Også Nicolai Reedtz var imponeret over de portugisiske fans i Lissabon.

- Vi har spillet turneringer i stort set hele verden og i mange forskellige arenaer, og jeg elsker virkelig Counter Strike-fans. Jeg må bare sige, at fansene i denne arena i aften skabte en helt unik atmosfære, som jeg aldrig har oplevet noget andet sted, siger han.

Efter holdets tiende store titel tager Astralis på en kort vinterpause. Dernæst venter en ny sæson. Det bliver dog svært at gentage sejrsraten i 2019, mener Nicolaj Reedtz.

- Vi har haft en fantastisk sæson og går på pause som verdens bedste hold. Det er næsten umuligt at gøre det igen i 2019, men vi vil helt sikkert gøre alt, hvad vi kan for at beholde placeringen og vinde flere titler.