Asgreen vinder DM i enkeltstart: - Fedt at høre nationalmelodien blive spillet for mig

- Enkeltstart er altid hårdt. Det skal det være. Så man kører på grænsen hele vejen rundt. Den eneste indikation jeg fik på, hvordan jeg lå, var mellemtiderne, og de virkede til at ligge meget godt. Men der var vist lidt problemer med Tofts mellemtider, så man var ikke helt sikker derude. Men fedt at det lykkedes, sagde Kasper Asgreen.

- Jeg er super glad. Det er en fed fornemmelse at stå der (på podiet, red.) og høre nationalmelodien blive spillet i højtalerne for en. Det er stort, sagde guldvinderen efter medaljeceremonien.

DM enkeltstart: Det virker til, at alt lykkes for Kasper Asgreen i øjeblikket. Først var det en andenplads i Flandern Rundt, dernæst karrierens første etapesejr i Tour of California og nu kan han også tilføje guldvinder af DM i enkeltstart til CV'et.

Klare ambitioner

Sidste år blev Kasper Asgreen nummer fire i enkeltstarten, men i år lykkedes det ham altså at ende på toppen af podiet og iføre sig den røde dannebrogstrøje, som han altså også kan iføre sig på enkeltstarterne i Tour de France, der starter om en uges tid.

- Det er super fedt. Jeg har forsøgt at få fat i den her trøje i mange år nu. Så jeg glæder mig til at få den med til touren om en uges tid, sagde han.

Men selvom touren helt sikkert ligger øverst på listen for Kasper Asgreen, så var han bestemt glad for at være tilbage i hjemlandet.

- Det er altid sjovt at komme hjem og køre i Danmark. Jeg har familie og venner herover som ser med - flere end jeg havde regnet med. Så det er jeg rigtig glad for, sagde han.

Kasper Asgreen skal i aktion igen på søndag, når han skal køre det 215 kilometer lange linjeløb. Her er ambitionerne klare.

- At en fra Quickstep skal vinde. Kommer vi frem til finalen i forreste gruppe, så tror jeg på, at vi har rigtig gode chancer, sagde DM-vinderen.