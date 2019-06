Asgreen om Tour-udtagelse og forrygende forår: Hurtigere og vildere, end jeg har kunnet forestille mig

Asgreens Tour: Kasper Asgreens stemme er befriende blottet for kontrol. Glæden og stoltheden får lov at skinne igennem, og hvorfor i alverden skulle den ikke også det?

Da cykelrytteren fra Kolding for blot 14 måneder siden blev hyret ind som professionel af storholdet Deceuninck-Quick Step, var der ikke mange, der anede, hvem den unge mand var. Med præstationerne i dette forår er Asgreen ved at trampe sig ind i bevidstheden hos flere og flere, og om godt en uge tager han et stort skridt mod markant sportslig berømmelse. Om godt en uge triller han de første meter i verdens mest profilerede cykelløb, Tour de France.

- Jeg havde håbet på det, fordi jeg har været med i bruttotruppen siden oktober, så jeg har arbejdet specifikt på det. Jeg havde håbet på det, men der er mange gode ryttere på et hold som Quick Step, siger Kasper Asgreen om onsdagens udtagelse.

Den kom efter et forår, hvor han både har leveret store præstationer på egen hånd, men i den grad også udført sine pligter på holdet - seneste under sidste uges Schweiz Rundt. Så Asgreens forår har været intet mindre end fantastisk.

- Det er gået langt over al forventning. Jeg er rigtig glad for, hvordan foråret er gået. Jeg har præsteret godt, men folk som Philippe Gilbert og Zdenek Stybar har også præsteret godt, og de kommer ikke med, så der er ingen garanti, når man kører med mange gode ryttere for et hold som Quick Step, siger han med henvisning til Gilbert, der er tidligere verdensmester, etapevinder i alle store etapeløb samt vinder af en lang række klassikere.

Den 36-årige belgiske veteran får altså ikke sit tiende Tour de France i denne omgang. I stedet får 24-årige Kasper Asgreen sit første.

- Jeg er sgu stolt af at være udtaget. Det er gået langt hurtigere og har været langt vildere, end jeg har kunnet forestille mig, siger han.