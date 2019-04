Asgreen om Flandern Rundt: - Det største jeg nogensinde har lavet

Cykelrytteren Kasper Asgreen var ikke overraskende både glad og stolt af sin præstation ved Flandern Rundt. For det lå, som han siger, ikke lige i kortene, at han skulle tage andenpladsen.

Flandern Rundt: Det kom bag på mange, og ikke mindst ham selv, da Kolding-rytteren Kasper Asgreen søndag tog andenpladsen i det prestigefyldte løb Flandern Rundt.

- Det lå ikke ligefrem i kortene, med de resultater jeg har haft. Jeg gik ind til løbet i en hjælperolle og skulle dække udbruddene af i starten og forsøge at køre vores kaptajner frem til de vigtige momenter i løbet, siger han.

Asgreen endte som bekendt med at gøre lidt mere end det. Han kom ind 14 sekunder efter løbets nummer et, italieneren Alberto Bettiol.

- Det er det største, jeg nogensinde har lavet. Der er ikke så meget tvivl der, siger Kasper Asgreen.

Hvornår øjner du en chance for, at det var dig, der skulle først over stregen fra holdet?

- Det er svært at svare på. Løbet udvikler sig hele tiden, og det kan hurtigt gå den anden retning. Men det var først, da vi kom over Paterberg sidste gang, at vi begynder at tænkte på, at nu kommer jeg nok med hjem, så det kunne jo være meget fedt at få et godt resultat, siger han.

Paterberg-stigningen ligger 13 kilometer fra mål i det 270 kilometer lange cykelløb.