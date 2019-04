Med sin andenplads i Flandern Rundt i sidste weekend fik cykelrytteren Kasper Asgreen et regulært gennembrud på den professionelle scene.

Og den 24-årige koldingenser er naturligvis også med på det stærke Quick-Step-hold i søndagens udgave af Paris-Roubaix.

Et legendarisk, benhårdt løb på skæve brosten, som vækker ærefrygt i cykelsporten.

- Jeg har jo bare set det som entusiast i tv indtil nu. Det bliver stort at prøve at være til start på søndag.

- Jeg regner med, at min opgave bliver nogenlunde den samme som den, jeg havde i Flandern Rundt, siger Asgreen.

Han kom lidt hovedkulds ind på sportens øverste niveau sidste år, da Quick-Step et par måneder inde i sæsonen pludselig manglede en rytter.

Asgreen kvitterede for den uventede chance ved at køre et brag af en debutsæson, hvor han blandt andet var med til at blive verdensmester i holdløb. Og opturen er fortsat efter nytår.

- Jeg har trænet hårdt hele vinteren, og jeg er kommet endnu bedre ind i sæsonen, end jeg havde turdet håbe på, siger Asgreen.

Det er første gang, han prøver kræfter med de berømte belgiske forårsløb. Og den alsidige østjyde er ikke i tvivl om, at det er her, hans fremtid som cykelrytter ligger.

- Det er helt sikkert klassikerne, der vil være mit fokus fremover. Det er de fedeste cykelløb, jeg nogensinde har kørt. Jeg har aldrig haft det så sjovt på en cykel, som jeg har haft det i de seneste uger, siger han.

Mens nogle ryttere gruer for de smalle veje, den hårde positionskamp og de spidse albuer, har Asgreen det pragtfuldt i de krævende omgivelser.

- Der sker noget til højre og venstre. Vi sidder ikke og kukkelurer og hyggesnakker i 180 kilometer. Tværtimod er det næsten finale fra start til mål.

- Det gør, at det er hårde løb, og det er i hårde løb, at jeg har en chance for at gøre en forskel til sidst, siger Asgreen.

Hans kontrakt med Quick-Step løber i yderligere to sæsoner. Håbet er at blive en markant klassikerrytter på verdens mest vindende cykelhold. Men vejen dertil er lang.

- Det er ikke bare lige sådan at træde ind som leder. Først skal man have bevist sit værd over længere tid og have lavet mange store resultater.

- Hvor langt, talentet rækker, er ikke til at vide. Flandern Rundt var første trin på vejen. Det skal følges op og bekræftes, og det er slet ikke sikkert, at det lykkes, siger Kasper Asgreen.

Paris-Roubaix blev kørt for første gang 1896. Søndagens udgave bliver nummer 117.