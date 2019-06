Asgreen får rolle som hårdtarbejdende lokomotiv i Tour de France

Tour de France: Kasper Asgreen får en rolle som arbejdsmand ved det forestående Tour de France.

Det oplyser Asgreens mandskab, Deceuninck-Quick Step på sin hjemmeside.

- Det er Kaspers første Tour de France, og han vil tage dertil som hjælperytter, selv om vi ved, han har kvalitet til at gøre mere. Men som debutant i løbet har han brug for at opleve det og erfare, hvad det drejer sig om, siger sportsdirektør Tom Steels i til hjemmesiden om Asgreens debut i verdens største cykelløb.

- Han bliver en arbejdsmand, og vi vurderer, at det er den bedste måde for ham at samle erfaring, såvel som at han vil tilføre holdet meget i holdtidskørslen.

Asgreen kommer til at køre italienske Elia Viviani frem i massespurterne i et tog med Asgreen, Yves Lampaert, Maximiliano Richeze og den danske mester, Michael Mørkøv.

- Vi ved, at han er pålidelig, altid vil gøre sit job og vil være vigtig i forhold til at kontrollere løbet og være en del af Elias tog, siger Tom Steel om Kasper Asgreen.

Ved sidste uges Schweiz Rundt var Asgreen med stor succes med til at køre Viviani frem til flere etapesejre i sprinterne. Italieneren vandt to etaper, og inden da havde Asgreen selv kørt en enkelt dag i løbets førertrøje som den første dansker nogensinde.

Tour de France begynder lørdag den 6. juli.

Forinden kører Asgreen enkeltstart og linjeløb ved DM i Esbjerg Kommune torsdag og søndag.