Arsène Wenger blæser til angreb i Liga Cup-finale

90 klubber er blevet siet fra undervejs i Carabao Cuppen - også kaldet Liga Cuppen. Arsenal og Manchester City står tilbage i finalen og skal søndag kæmpe om sæsonens første trofæ i engelsk fodbold.

Arsenal-manager Arsène Wenger har mulighed for at løfte Liga Cup-trofæet for første gang i sin karriere efter to tidligere finalenederlag i turneringen. Vejen til at den dårlige stime går gennem offensivt Arsenal-spil.

- Vi skal have troen på, at vi kan vinde kampen. Vi skal være velorganiserede, og så skal vi udnytte enhver mulighed, der opstår for at komme frem ad banen og spille vores offensive spil, siger Arsène Wenger på et pressemøde.

Mål er ellers ikke ligefrem noget, Arsenal har lavet bunker af indtil videre i turneringen. Holdet fra det nordlige London har kun scoret seks mål i fem kampe.

Det er det laveste antal mål, et finalehold har scoret i turneringens 58-årige historie. Arsène Wenger medgiver, at hans mandskab ikke ligefrem har forkælet publikum, hvad angår mål.

- Vi har helt bestemt været økonomiske med målene. Vi har også mødt gode hold, men overordnet set mener jeg ikke, at det betyder så meget, hvordan man kommer til finalen, siger Wenger.

Managerens angrebsmuligheder ser ud til at blive styrket op til finalen, hvor både Mesut Özil og Aaron Ramsey muligvis bliver klar.

Det er dog ikke kun offensiven, Wenger skal have fokus på til kampen. Manchester City har en række målfarlige profiler, og Arsenal-manageren har især fokus på en storspillende belgier.

- En af de største styrker, som Manchester City har, er selvfølgelig Kevin De Bruyne, fordi han er blevet en komplet spiller. Han er en moderne midtbanespiller, som kan være afgørende på banens sidste tredjedel.

- Men de har mange gode spillere, som vi skal stoppe, og vi er nødt til at fokusere på hele holdet, siger Wenger.

Det er to hold, der går ind til finalen med overraskende nederlag i bagagen.

Mandag tabte Manchester City mod Wigan i FA Cuppen, og torsdag var det Arsenals tur til at tabe til en undertippet modstander, da svenske Östersunds FK vandt på Emirates Stadium i London.

Det bekymrer dog ikke Wenger.

- Vi havde finalen i baghovedet, og vi havde vundet den første kamp med 3-0, så vi spillede ikke med den rette intensitet til at vinde kampen, men vi er klar til finalen, siger den 68-årige Arsenal-manager.

Kampen fløjtes i gang søndag klokken 17.30.