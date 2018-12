Arsenals sæson står ved en skillevej

Efter en dårlig periode er Arsenal på grænsen til at blive sat af i kampen om Champions League-pladser.

Efter en succesfuld periode med 22 kampe i træk uden nederlag i løbet af efteråret har Premier League-klubben Arsenal ramt en kedelig periode, hvor det blot er blevet til en sejr i fem kampe.

De seneste ugers pointtab placerer Arsenal på femtepladsen med fem point op til Chelsea på fjerdepladsen. Netop fjerdepladsen er meget attraktiv, fordi den giver adgang til Champions League i næste sæson.

På tærsklen til det nye år står storklubben derfor ved en skillevej.

Fire ligakampe i januar - mod London-rivalerne Fulham, West Ham og Chelsea samt walisiske Cardiff - vil være med til at definere, om Arsenal skal spejde mod toppen eller ej.

- Lige nu er vi inde i en svær periode. Vi har talt om det i omklædningsrummet, for vi skal have lært af vores dårlige oplevelser, siger Arsenal-manager Unai Emery, der senest så sit hold tabe 1-5 i Liverpool.

Den spanske manager overtog styringen i Arsenal inden sæsonen, og i klubbens gode periode fra slutningen af august til midten af december, modtog han stor ros for at have sat præg på Arsenal.

Siden er skader væltet ned over klubben. Fraværet af blandt andre profiler som Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan, Héctor Bellerín og Nacho Monreal må dog ikke bruges som undskyldning, mener manageren.

Målmand Bernd Leno opfordrer til, at holdkammeraterne glemmer de seneste tunge uger, der også har budt på et Liga Cup-exit efter nederlag til ærkerivalen Tottenham.

- Vi bliver nødt til at se fremad, for vi har en vigtig kamp mod Fulham tirsdag. Det er den første kamp i det nye år, og det er en kamp, som vi skal vinde, siger målmanden ifølge AFP.

Mens der er fem point op til Chelsea på fjerdepladsen, jagter genopstandne Manchester United Arsenal den anden vej. Arsenal har et forspring på tre point ned til United.

Arsenal kan også nå en plads i Champions League ved at vinde Europa League. I februar spiller Arsenal to 16.-delsfinaler mod Bate Borisov fra Hviderusland.