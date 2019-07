Arsenal-stjerner blev angrebet af bevæbnet bande

En bande bevæbnet med knive forsøgte torsdag at stjæle Arsenal-spilleren Mesut Özils bil.

De to spillere fra fodboldklubben Arsenal Mesut Özil og Sead Kolasinac blev torsdag forsøgt røvet af en bevæbnet bande.

Özil og Kolasinac slap uskadt fra episoden, hvor flere personer bevæbnet med knive forsøgte at stjæle Özils bil.

Det oplyser Arsenal til det engelske medie BBC.

- Vi har været i kontakt med begge spillere, og de har det fint, skriver klubben i en pressemeddelelse ifølge BBC.

I en video, der florerer online, kan man se, hvordan Kolasinac forsøger at afværge to bevæbnede røvere på Platts Lane i London omkring klokken 18.00 dansk tid.

I videoen hopper Kolasinac ud af bilen og konfronterer de to knivbevæbnede røvere, der er trukket op på siden af bilen på deres scootere.

En talsmand for politiet i London siger, at det har modtaget en anmeldelse om et forsøg på biltyveri.

- Føreren og passageren formåede at slippe uskadte fra stedet og løb ind i en restaurant, hvor de kom i kontakt med to politibetjente, siger talsmanden til BBC.

Politiet har ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Det er ikke en sjældenhed, at røvere retter sig mod fodboldspillere.

I 2016 blev West Ham-angriberen Andy Carroll truet med en pistol, da han var på vej hjem fra træning i sin bil.