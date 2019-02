Målmand Petr Cech mener, at Arsenal gjorde livet surt for sig selv i torsdagens kamp i Hviderusland.

Det var ikke ligefrem et prangende resultat, Arsenal tog med hjem fra mødet med Bate Borisov i torsdagens Europa League-opgør.

Hviderusserne scorede kampens eneste mål og skaffede sig dermed et godt udgangspunkt før returopgøret i næste uge.

Alt i alt en frustrerende aften for Arsenal, mener den tjekkiske målmand Petr Cech.

- Det var en af de kampe, hvor vi ikke kunne have scoret, selv hvis vi havde spillet i flere timer. Men sådan er det nogle gange i fodbold.

- Nogle gange tager man hjem med et resultat, man ikke ønsker, men man må samle sig selv op og sørge for, at man er klar til returopgøret, siger han til Arsenals hjemmeside.

Bate bragte sig foran i første halvleg og stillede sig derfor tilbage på banen efter pausen i håb om at forsvare føringen. Og med succes.

Den slidte hviderussiske bane indbød dog heller ikke til poleret fodboldspil.

- Med en bedre bane kunne vi garanteret have scoret på vores chancer, for så havde vi lavet nogle bedre oplæg. Men det var det samme for begge hold, siger Petr Cech.

Med fem minutter tilbage blev franskmanden Alexandre Lacazette desuden præsenteret for et rødt kort, og han er derfor ude af opgør nummer to.

Alligevel har Arsenal-manager Unai Emery tiltro til, at London-klubben kan vende op og ned på tingene hjemme på Emirates Stadium.

- Jeg tror på vores spillere, vores stadion og vores fans, siger manageren.

- Vi spiller over to kampe. Kampen i aften (torsdag, red.) er vigtig, men vi kan ikke lade den slå os ud. Vi skal spille returkampen i næste uge, siger Emery.

Petr Cech glæder sig over, at Arsenal trods alt har en chance for at råde bod på torsdagens skuffende besøg.

- Det er fordelen ved at spille over to kampe. Hvis man har en dårlig kamp, har man mulighed for at veje op for den, siger Arsenal-målmanden.