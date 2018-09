Arsenal holder trit med topfelt efter hjemmesejr

London-klubben Arsenal har nogenlunde snor i Premier Leagues-topfelt, efter det søndag blev til hjemmesejr på 2-0 over Everton.

Med to mål efter pausen hentede Arsenal sæsonens fjerde ligasejr og kom på 12 point ligesom lokalrivalen Tottenham på femtepladsen. Liverpool er i spidsen med 18 point.

Everton er fortsat blot noteret for én sejr og ligger nummer 12 med seks point.

Arsenal dominerede i første halvleg, men spilovertaget udmøntede sig ikke i mål eller et stort antal af oplagte chancer.

Offensiv tålmodighed skulle vise sig at blive en dyd i anden halvleg, hvor Arsenal på tre opløftende minutter afgjorde kampen til sin fordel.

Efter et velspillet angreb i det 56. minut havnede bolden hos Alexandre Lacazette, der nærmest kælede bolden op i det ene målhjørne.

Tre minutter senere skabte Arsenal en overtalssituation, hvor Everton blev spillet helt tynd, så en Arsenal-trio kunne spadsere igennem og Pierre-Emerick Aubameyang øge til 2-0.

Ved begge mål stod Aaron Ramsey for assisten.

Everton forsøgte at svare igen, men når afslutningerne sad inden for rammen, stod Petr Cech i vejen, og Arsenal tog den fortjente sejr uden at komme i problemer.