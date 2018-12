Arrangøren af eSuperligaen har fået blod på tanden

Den første udgave af eSuperligaen, der er en turnering i fodboldspillet Fifa på Playstation for e-sportshold, har været en succes.

Det konkluderer arrangørerne Divisionsforeningen, e-sport-organisationen Dreamhack og mediekoncernen Discovery Networks Danmark efter mandagens finalestævne, som Brøndby vandt.

Anders Antonsen, der er nordisk sportsdirektør for Discovery Networks Danmark, var begejstret over finalen, der blev afviklet i Forum i København.

- Efter sådan et finalebrag foran tusinder af fans og den modtagelse eSuperligaen generelt har fået, er vi blevet bekræftet i, at vi har ramt noget rigtigt, og noget som vi skal bygge videre på.

Vi har spillere i den absolutte verdensklasse, dedikerede fans og gode kræfter, der vil dansk e-sport, siger Anders Antonsen i en pressemeddelelse.

Derfor kan de dedikerede fans se frem til mere fra samme skuffe.

- Denne sæson har i hvert fald givet os blod på tanden til mere, så nu må vi se, hvad foråret byder på, lyder det fra Anders Antonsen.

Brøndby vandt titlen efter at have slået Vejle med 2-1 i kampe i finalen. Forinden havde Brøndby slået AGF i semifinalen, mens Vejle sendte FC København ud for at nå finalen.

De otte klubber i finalestævnet delte en præmiepulje på 365.000 kroner imellem sig. Brøndbys vindere fik 150.000, mens Vejle for andenpladsen fik 75.000 kroner.