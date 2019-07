Armstrong afskriver Fuglsang: Hans Tour sluttede der

Styrt på 1. etape koster Jakob Fuglsang muligheden for at vinde årets Tour de France, mener tidligere vinder.

Blodet løb fra ansigt, albue og knæ, efter at Jakob Fuglsang (Astana) styrtede med små 20 kilometer til mål på 1. etape af årets Tour de France.

Og styrtet koster højst sandsynlig danskeren muligheden for at vinde løbet, siger tidligere cykelstjerne Lance Armstrong i podcasten The Move.

- Jeg havde egentlig sagt, at Jakob Fuglsang var min favorit. Det blev ændret på første etape. Hans Tour de France sluttede i dag (lørdag, red.).

- Han var min favorit, men jeg tror, det er slut nu. Selv om man kan komme tilbage på cyklen og fuldføre etapen med feltet, bliver alt ændret. Man sover anderledes, man sidder anderledes på sadlen, massagen er anderledes. Alt er anderledes, siger amerikaneren.

Han vandt Touren syv gange i træk fra 1999 til 2005, men blev i 2012 frataget alle titler på grund af brug af doping.

I podcasten diskuterer han Fuglsangs styrt med en anden tidligere cykelstjerne, George Hincapie, og sidstnævnte mener ikke, at der kan være tale om et uheld, som Astana-holdet ellers har kaldt styrtet, hvor en anden rytter faldt ind foran Fuglsangs cykel.

- At se Jakob Fuglsang i midten eller bagest i feltet med 15 kilometer tilbage af første etape er uacceptabelt. Det må man ikke som en af Tourens favoritter, siger Hincapie.

Han har også indrømmet brug af doping i sine aktive år, hvor han blandt andet var hjælperytter for Armstrong på US Postal-holdet, som ofte holdt sig i den forreste del af feltet.

Armstrong mener også, at Fuglsang er for erfaren til at sidde så langt tilbage i feltet, hvor man kan blive fanget i eller bag et styrt.

- Han har et af de stærkeste hold i løbet, og hvad bruger han det til? Det skal bruges til at holde én ude af problemer og i front, hvor der ikke så ofte er styrt, siger han.

Jakob Fuglsang kørte efter styrtet med hjælp fra sit hold tilbage til feltet og undgik dermed at tabe tid til favoritterne i det samlede klassement.

Efter at have krydset målstregen blev han kørt væk i en ambulance til nærmere undersøgelse.

Astana oplyste på Twitter lørdag, at de første undersøgelser viste, at Fuglsang ikke har brækket noget.

Søndag køres 2. etape, som er en holdtidskørsel på 27,6 kilometer.