Argentinsk landstræner afviser frygt for fiasko

Lionel Scaloni forsikrer, at frygten for et pointtab mod Qatar ikke fylder noget hos Lionel Messi og co.

Presset er enormt på Argentinas stjernespækkede fodboldlandshold, der overraskende har kniven for struben inden sidste gruppekamp i Copa America mod Qatar søndag aften dansk tid.

Argentina har tabt til Colombia og spillet uafgjort mod Paraguay, og bliver det efterfulgt af endnu et pointtab, vil Argentina med al sandsynlighed ryge ud, og landstræner Lionel Scaloni skal så formentlig en tur forbi arbejdsformidlingen.

Men selv om omverdenen allerede fokuserer på en mulig fiasko, er det slet ikke et tema i den argentinsk lejr før skæbnekampen. Det forsikrer landstræner Scaloni ifølge AFP.

- Fra et mentalt og psykologisk perspektiv er vi i god stand, for vi har stadigvæk alle muligheder for at gå videre, og vi skal bare bruge en sejr, for så er vi videre til knockoutfasen, siger Scaloni.

Argentinerne fik lørdag hjælp fra ærkefjenden Brasilien, der vandt 5-0 over Peru i gruppe A. Med Brasiliens storsejr er Argentina sikker på som minimum at blive en af turneringens to bedste treere med en sejr over Qatar.

Det forventes da også, at Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala og Argentinas øvrige profiler kan slå Qatar, hvis trup består af 23 spillere fra Qatars hjemlige liga.

Det er dog vigtigt, at argentinerne ikke lader sig frustrere, hvis det første mål lader vente på sig.

- Vi skal være tålmodige. Qatar har en stærk træner, som har fået dem til at spille god fodbold, og de er i stand til at lave taktiske justeringer undervejs i kampene, siger Lionel Scaloni.

Det asiatiske mesterhold trænes af spanieren Felix Sanchez. Hans mandskab kan også avancere til kvartfinalen i tilfælde af en sejr.

- Det vil være smukt for os at gå videre på bekostning af et stort hold som Argentina. Vi er ikke kommet for at tage billeder med dem, selv om vi beundrer de spillere, vi skal møde, siger Felix Sanchez ifølge AP.

De to holds skæbnekamp begynder søndag klokken 21 dansk tid.