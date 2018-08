Antonsen slår vietnameser og er videre ved VM i badminton

Anders Antonsen vandt tidligt onsdag morgen i to sæt over Tien Minh Nguyen i anden runde ved VM i badminton.

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen er klar til tredje runde ved VM i badminton efter en sejr i to sæt over Tien Minh Nguyen fra Vietnam.

Anders Antonsen vandt tidligt onsdag morgen dansk tid 21-16, 21-18.

Det var Antonsens første kamp ved VM i kinesiske Nanjing, efter at han gik videre til anden runde uden kamp. I første runde trak thailandske Tanongsak Saensomboonsuk sig, inden de to spillere kom i aktion.

Antonsen, der er nummer 16 i verden, var på forhånd favorit imod den vietnamesiske nummer 55.

Det blev dog et relativt tæt opgør.

De to spillere fulgtes ad i det meste af første sæt, inden danskeren ved stillingen 16-13 skruede bissen på. Antonsen vandt fire bolde i træk og sikrede sig sætsejren på sin fjerde sætbold.

I andet sæt kom Antonsen tidligt foran med 7-2. Den vietnamesiske modstander formåede dog at holde sig i live og fik udlignet til 15-15.

Antonsen svarede igen ved at vinde tre bolde, og det banede vejen for, at han kunne tage sættet og dermed sejren.

I tredje runde - der svarer til ottendedelsfinalen - kan Antonsen meget vel løbe ind i japanske Kento Momota, der er sjetteseedet. Momota møder østrigske Luka Wraber i anden runde.