Antændt fyrværkeri på banen afbrød fransk fodboldopgør

To spillere fra Marseille var fredag tæt på at blive ramt, da nogen kastede fyrværkeri på banen.

Fredagens fodboldopgør mellem de franske rivaler Marseille og Lille blev midlertidigt afbrudt, da antændt fyrværkeri pludselig blev smidt ned på banen i starten af anden halvleg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fyrværkeriet - også kendt som kinesere - landede tæt på to Marseille-spillere, midtbanespilleren Kevin Strootman og forsvarsspilleren Jordan Amavi.

De kom ikke noget til. Alligevel reagerede dommer Amaury Delerue resolut og fik spillerne væk fra banen. Først 40 minutter senere blev kampen genoptaget.

Kampen endte med en 2-1-sejr til udebaneholdet Lille.

Ivorianeren Nicolas Pépé scorede to imponerende mål - det første fra straffesparksfeltet kort før pausen og det andet i den forlængede spilletid.

Dermed tager Lille andenpladsen i den bedste franske liga, Ligue 1.

Den italienske angriber Mario Balotelli havde fredag sin debutkamp for Marseille, efter at han skiftede fra ligakonkurrenten Nice tidligere på ugen.

Han sikrede Marseilles eneste mål i kampen. Det er samtidig første gang i denne indeværende sæson, at det er lykkes Balotelli at få bolden i kassen.

Mario Balotelli er kendt som en til tider kontroversiel type, der flere gange har skabt problemer for sig selv. Angriberen har skrevet under på en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen.

Marsielle ligger nummer syv i ligaen efter deres ottende nederlag denne sæson.

Holdet måtte spille de sidste 20 minutter af kampen med blot ti spillere på banen, efter at Florian Thauvin blev vist ud efter et sammenstød med Youssouf Kone.

Lille har 43 point fra 22 kampe og er dermed ti point efter Paris Saint-Germain (PSG), der har 53 point efter 19 kampe i ligaen.