Ankelskade sender Neymar ud af Copa America

Brasiliens drømme om at hjemtage Copa America-trofæet for første gang siden 2007 har fået et hak i tuden.

Holdets største stjerne, Neymar, har pådraget sig en ankelskade, som holder ham ude af turneringen. Det skriver Det Brasilianske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Han vred om på anklen i forbindelse med en tackling tidligt i testkampen mod Qatar natten mellem onsdag og torsdag dansk tid, og det har kostet et ødelagt ledbånd i foden.

Midt i stormvejr med voldtægtsanklager og undersøgelser om it-kriminalitet var den brasilianske stjernespiller ellers blevet skadefri og klar til Copa America for Brasilien.

Men den deltagelse bliver ikke til noget alligevel.

At dømme ud fra Neymars grimasse, hans manglende evne til at støtte ordentligt på foden og den gedigne ispose om benet havde angriberen store smerter, og undersøgelser efterfølgende bekræftede billederne.

Landstræner Tite var efter kampen stadig optimistisk omkring skadens omfang forud for undersøgelserne.

- Jeg så ham (Neymar, red.) kun i pausen, og hans ankel var hævet, sagde Tite ifølge Reuters.

- Det burde ikke være en alvorlig skade. Jeg håber, han kommer sig hurtigt. Neymar er en speciel spiller.

Men Tite får altså ikke glæde af den specielle spiller.

Neymar nåede kun godt et kvarter på banen i kampen, som Brasilien vandt 2-0.

Den 27-årige angrebsstjerne fra Paris Saint-Germain har haft en skadeplaget sæson og nåede kun fire kampe for klubben, siden han i slutningen af april vendte tilbage efter et brud i højre fod.

Der har været en del tumult omkring Neymar siden hans comeback for PSG. Da holdet chokerende tabte pokalfinalen til Rennes, slog brasilianeren ud efter en fan, som provokerede ham.

Det kostede tre spilledages karantæne. En dom, som hans klub dog har appelleret.

Selv om appelsagen endnu kører, valgte Brasiliens landstræner Tite at fratage Neymar anførerbindet på landsholdet på grund af episoden. Det kommer i stedet til at sidde på veteranen Dani Alves.

Copa America har i år ekstra stor betydning for Brasilien, som er vært for turneringen.

Samtidig har den stolte fodboldnation ikke vundet den kontinentale titel siden 2007. Siden da har først Uruguay og siden Chile to gange snuppet Copa America-trofæet.