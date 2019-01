Anja fra Odense har knoklet i 25 dage i træk med de danske håndbolddrenge

Hamburg: Den lille blonde og spinkle pige på den danske udskiftningsbænk har udrettet små og store mirakler i den danske VM-lejr i Herning og Hamburg.

Anja Greve er fysioterapeut for det danske håndboldlandshold, og hun har knoklet hårdt lige siden, landsholdet blev samlet 1. januar.

25 dage i træk er det blevet sent om aftenen, før Anja Greve kunne tale om fyraften.

Efter kampen mod svenskerne knoklede hun til klokken to om natten, dagen efter var hun færdig med de sidste kl. 22.00.

- Jo, vel er det hårdt, men jeg er vant til at bestille noget til daglig, så det har ikke været mit største problem, siger hun beskedent.

Jamen, hvad har så været det største problem?

- Det har været at undvære mine to døtre. Min mand er fantastisk. Mens jeg er væk, passer han både sit arbejde og de to piger, og så har vi også min far Jørgen Greve, der har taget en tørn.

- Det er min største bekymring. Jeg elsker mit arbejde med landsholdet. Alle er fantastisk hjælpsomme, og det er en stor oplevelse at være med til de vigtige håndboldkampe. Der er en rigtig god stemning, og Nikolaj Jacobsen er alletiders. Forleden gav han lov til, at jeg kunne have mine to piger indkvarteret på mit værelse i Herning. Nej, hvor var det dejligt. Jeg savnede dem så meget. Han kunne ikke have gjort noget bedre for mig.

Men hvad har du haft travlt med?

- Det startede med, at Henrik Toft Hansen fik en lyskeskade ved at spille fodbold. Det var en stor skade, og jeg arbejdede med Henrik i mange dage. Han gjorde, som jeg sagde, og til sidst fik vi bugt med skaden. Han er 100 procent klar, men jeg gav ham også lektier for. Han skal lave nogle bestemte øvelser og gentagelser fra nu af, og indtil vi mødes igen i april.

- Hans Lindberg fik også en skade og måtte trække sig ud af truppen. Det tog kun en uge, før han blev klar, men Nikolaj Jacobsen valgte at gemme den sidste udskiftning til en målmand, hvis uheldet var ude, så Lindberg kan tidligst komme med igen i finalen, men han er meldt klar fra min side.

- Nikolaj Øris har været skadet, og Mikkel Hansen og Rasmus Lauge bliver behandlet hver eneste dag for belastningen.

- Der har været en del mere at tage stilling til denne gang end sidste år ved EM i Kroatien, men det er gået lettere, fordi jeg prøvet det før. Sidste år var det første gang. Nu er der mere ro på, fordi jeg kender arbejdsrytmen.

- Jeg synes, det er gået godt, og jeg har fået de skadede spillere klar, siger den fynske "fys".

Anja Greve forstår at begå sig i mandehørmen blande de seriøse håndboldspillere, men hun glæder sig til søndag.

- Søndag aften er det slut. Så går turen hjem til Odense og til min mand og til mine to piger. Dem savner jeg, siger Anja Greve.