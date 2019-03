Anføreren forlader Brøndby til sommer

Anfører Benedikt Röcker er fortid i Brøndby, når hans kontrakt udløber til sommer.

Det siger den tyske midterforsvarer til appen Brøndby Indefra.

- Jeg havde et ærligt og respektfuldt møde med Ebbe (sportsdirektør Ebbe Sand, red.). Vi besluttede, at vi ikke skal fortsætte samarbejdet fra sommer. Der skilles vores veje.

- Selvfølgelig er det rigtig trist. Jeg har haft to et halvt og forhåbentligt tre fantastiske år her. Det var meget følelsesladet for mig, siger Benedikt Röcker til appen.

Nu 29-årige Benedikt Röcker kom til klubben på den københavnske vestegn i sommeren 2016 og er foreløbig noteret for 86 superligakampe og 5 mål.

Forinden havde han været stamspiller i Greuther Fürth i 2. Bundesliga, og Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, giver den lange stopper en god anbefaling med i jagten på en ny arbejdsgiver.

- Vi har været og er stadigvæk utrolig glade for Benedikt Röcker. Han er en sand leder på og uden for banen, hvilket også gjorde, at spillertruppen entydigt pegede på Bene som ny anfører, da vi sagde farvel til Johan Larsson i vinter.

- Han har bevist sig selv for os i de snart tre år, han har været i klubben, og han gik forrest, da vi vandt pokalfinalen sidste sæson og dermed vandt vores første titel i mange år, siger Ebbe Sand til Brøndbys hjemmeside.

Brøndby og Benedikt Röcker tager hul på mesterskabsslutspillet på fredag på hjemmebane mod OB.