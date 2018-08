Andy Murray sejrer i første grand slam-kamp i 14 måneder

Skotten vendte efter 14 måneder tilbage på den største tennisscene med sejr i fire sæt over australier.

Den tidligere verdensetter Andy Murray vendte mandag tilbage til den største tennisscene med manér, da han vandt 6-7, 6-3, 7-5 og 6-3 over australske James Duckworth i første runde af grand slam-turneringen US Open.

På grund af en skade i hoften har skotten, der vandt turneringen i 2012, ikke spillet ved en grand slam-turnering i 14 måneder.

Han har efter sin operation i januar kun spillet fire turneringer og skulle tilsyneladende banke rusten af i mandagens kamp.

- Han servede godt i første sæt, og bolden fløj over det hele, siger Murray.

- Men jeg fik efterhånden styr på mine returneringer, gik lidt længere tilbage, og det gav mig mere tid til at komme ind i duellerne og finde min rækkevidde med grundslagene, tilføjer skotten.

Efter tre timer og 17 minutter kunne Murray endelig række hænderne i vejret efter sejren i fire sæt.

Andy Murray, der først vendte tilbage til ATP-touren i juni, er på grund af sin lange pause dumpet ned som nummer 382 i verden.

Schweizeren Stanislas Wawrinka, der ligesom Andy Murray har kæmpet for at komme tilbage på topniveau efter en længere skadepause, fik en optimal start på US Open.

Således slog han den ottendeseedede bulgarer Grigor Dimitrov 6-3, 6-2, 7-5.

Wawrinka, der vandt US Open i 2016, gentog dermed sin bedrift fra Wimbledon, hvor han også slog bulgareren i første runde.

- Sidste gang, jeg spillede på denne bane, vandt jeg titlen, så det var skønt at komme tilbage og spille igen, siger Wawrinka, der er dumpet ned som nummer 101 i verden.

Den forsvarende mester, spanieren Rafael Nadal, er planmæssigt videre til anden runde.

Hans landsmand David Ferrer måtte trække sig med en skade midtvejs i andet sæt efter at have tabt første til verdensetteren Nadal.