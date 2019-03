Andreas Christensen tager reserverolle med ophøjet ro

Andreas Christensen har ikke travlt med at komme væk fra Chelsea, men vil gerne spille mere for englænderne.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen har haft en svær sæson i engelske Chelsea, hvor han kun sjældent er på banen i ligakampene, og han må i stedet nøjes med pokalturneringer og europæiske kampe.

Tidligere har han kaldt situationen "uholdbar", men aktuelt går han ikke med planer om at forsøge at fremtvinge et sommerskifte væk fra Chelsea.

- Jeg vil rigtig gerne spille så mange kampe som muligt, men jeg forlængede også min kontrakt med Chelsea sidste år, og jeg har lang tid tilbage af min kontrakt, så jeg bliver nødt til at være positiv og fokusere på de kampe, jeg nu får.

- I den seneste periode har det været dejligt, fordi Europa League-kampene har været tætte på hinanden, så jeg har følt, at jeg har fået kampe hver uge, selv om jeg ikke spiller i Premier League. Så lige nu tænker jeg ikke så meget over det med spilletiden.

- Jeg har spillet fast i tre sæsoner, og så skal jeg passe på med ikke at lade mig stresse af en enkelt sæson og sige, at jeg gerne vil væk, for det vil jeg ikke, siger Andreas Christensen hvis kontrakt udløber i sommeren 2022.

I denne sæson har han fået spilletid i 19 klubkampe, men kun tre af dem har været i Premier League.

Hans muligheder for et sommerskifte kan også påvirkes af, at Chelsea har fået forbud mod at købe nye spillere i de to kommende transfervinduer, fordi klubben har forbrudt sig mod reglerne om kontrakter med udenlandske spillere under 18 år.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har afvist at sætte karantænen i bero, mens Chelseas appelsag behandles. Derfor kan Chelsea ikke købe andre forsvarsspillere til sommer, som situationen er lige nu.

Chelsea har som udgangspunkt givet udtryk for, at klubben gerne vil beholde sine spillere, siger Andreas Christensen. Men han tror ikke, at døren til et eventuelt skifte er helt lukket.

- Det er klart, at klubben gerne vil beholde sine spillere. Jeg har ikke tænkt så meget over, hvad det betyder for mig, men jeg tror ikke, at karantænen er afgørende for, om jeg kommer til at skifte eller ej, siger den 22-årige dansker.

Før Andreas Christensen fik sit gennembrud i Chelsea var han udlejet til Borussia Mönchengladbach i to sæsoner. Endnu en lejeaftale kommer næppe på tale.

- Hverken Chelsea eller jeg ser mig som en lejespiller. Det kapitel er overstået. Så hvis jeg skal skifte, skal det være permanent, siger han.

Også på det danske fodboldlandshold er "AC" siden sommerferien gået fra at være starter til bænkevarmer.