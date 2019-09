Andersen overvandt nerverne: - Det handlede om at brænde det af til sidst

Det er kun et kvarter siden, kampen mod Skjern sluttede. Jon Andersen har lige haft ligadebut for sin nye klub, og han er glad for sejren. Men ikke overrasket, selvom det er en af medaljefavoritterne, der er nedlagt i Skansen.

- Måske skyldes det lidt nerver og en vilje til at vise, at vi gerne vil gøre et godt indtryk.

Forløsning

Med to minutter igen lettede Jon Andersen fra jorden og afsluttede. Havde han brændt, havde Skjern haft en mulighed for at udligne. Men denne afslutning gik ind, og SønderjyskE var foran med to.

- For mig handlede det bare om at brænde det af til sidst. Men vi har kvalitet hele vejen rundt. Lige meget hvem der skyder, så er der kvalitet i det, siger bagspilleren, der var lettet over, at han fandt præcision til sidst.

- Det var en forløsning. At mærke suset i de afsluttende minutter. Hele hallen koger. Det giver noget på selvtilliden.