Verdensranglistens nummer fire blev for stor en mundfuld for Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i China Open.

Der var en semifinaleplads på spil, da Maiken Fruergaard og Sara Thygesen fredag mødte japanske Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi i badmintonturneringen China Open.

Desværre for danskerne blev det til exit efter et nederlag i tre sæt med cifrene 21-16, 14-21, 15-21 til de andenseedede japanere.

Danskerne fik en god start på første sæt og kom foran 7-2, inden japanerne med fem point i træk fik udlignet. Det slog dog ikke danskerne ud. Fruergaard og Thygesen tog pointet efter og udbyggede langsomt føringen, indtil de ved stillingen 20-13 havde hele syv sætbolde.

Dem skulle de bruge fire af, inden sættet blev vundet.

I andet sæt blev der skiftet fortegn. Her var det japanerne, der i det meste af sættet var i kontrol og langsomt trak fra det danske par.

Ved 20-12 havde Matsutomo og Takashi otte sætbolde, hvoraf tre blev taget i brug for at sende kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Tendensen fortsatte her. Danskerne startede ganske vist fint ud, men måtte som sættet skred frem se japanerne trække fra og til sidst vinde kampen.

Senere fredag spiller Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kvartfinale i herredouble mod de andenseedede kinesere Li Junhui og Liu Yuchen.

Der er også dansk deltagelse i kvartfinalerne i mixeddouble, hvor Mathias Christiansen og Christinna Pedersen ligeledes møder et andenseedet kinesisk par i form af Wang Yilyu og Huang Dongping.

China Open har en samlet præmiepulje på én million dollar og er som Super 1000-turnering rangeret på samme niveau som All England og Indonesia Open på World Touren.

Kun sæsonfinalen, World Tour Finals, er rangeret højere.