Amerikanske ejere insisterer: Liverpool er ikke til salg

Liverpool forbliver på amerikanske hænder.

Sådan lyder det ifølge AP fra den amerikanske ejergruppe bag den engelske storklub, Fenway Sports Group.

Udmeldingen kommer, efter at den britiske avis Daily Mail tidligere på ugen skrev, at en fætter til Manchester Citys ejer, Sheikh Mansour, har forsøgt at købe Liverpool for en pris på to milliarder pund, eller hvad der svarer til lidt over 16,5 milliarder kroner.

Men Liverpools amerikanske ejere insisterer på, at klubben ikke er til salg.

- Fenway Sports Group har været klar og tydelig i sin holdning om, at klubben ikke er til salg, siger ejerne i en udtalelse ifølge AP.

- Ejerne har derimod sagt, at man under de rigtige omstændigheder og betingelser vil tillade en investor at købe en mindre del af klubben, hvis sådan et partnerskab kan øge vores kommercielle interesser i specifikke markeder og er i tråd med klubbens og holdets udvikling og vækst.

Fenway Sports Group, der også ejer det amerikanske baseballhold Boston Red Sox, købte i 2010 Liverpool for 300 millioner pund.