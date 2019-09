Amerikaner tangerer rekord for flest birdies i træk på PGA Touren

Kun 11 golfspillere har formået at gå en runde i 59 slag ved en turnering på PGA Touren. Rekorden er 58 slag.

Den amerikanske golfspiller Kevin Chappell tangerede fredag rekorden for flest birdies i træk ved en turnering på PGA Touren.

Ved golfturneringen Greenbrier Classic i West Virginia, USA, lavede Chappell ni birdies i træk.

Det har kun amerikanske Mark Calcavecchia formået før ved Canadian Open i 2009.

De rekordmange birdies gav Chappell en samlet score på utrolige 59 slag.

Det er der kun ti andre før ham, der har formået ved en turnering på PGA Touren.

Kun amerikanske Jim Furyk har præsteret at gå en runde i 58 slag på PGA Touren. Det skete ved turneringen Travelers Championship i Cromwell i 2016.

Chappell kunne have tangeret Furyks rekord på 58 slag, men på hul 11, der var Chappels sidste, røg hans birdieput akkurat uden om hullet.

Det var Chappells første turnering siden en rygoperation.

- Jeg kunne ikke være mere stolt af mig selv lige nu, siger han på det efterfølgende pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Chappell ligger inden finaleweekenden i samlet ti under par efter en første runde i et over par.

Helt i front i 13 slag under par ligger amerikanske Scottie Scheffler, chilenske Joaquin Niemann og amerikanske Robby Shelton, der også lå nummer et efter første runde.

Danske Sebastian Cappelen, som netop har påbegyndt sin første sæson som fast spiller på PGA Touren, klarede sig også videre.

Den 29-årige fynbo ligger i fire slag under par på en delt 48.-plads.