Amerikaner leverer sensation i US Open og slår Halep ud

Den fjerdeseedede rumæner og forsvarende Wimbledon-vinder, Simona Halep, er ude af US Open efter en dramatisk kamp.

Amerikanske Taylor Townsend, der er nummer 116 på WTA's verdensrangliste, leverede en sensation på hjemmebane, da hun slog rumæneren i tre sæt 6-2, 3-6, 7-6.

Den 23-årige Townsend havde muligheden for at serve sejren i hus, da hun med to matchbolde var foran 40-15 ved stillingen 5-4 i tredje sæt, men efter en lang stillingskrig brød rumæneren til 5-5.

Halep havde også en matchbold ved stillingen 5-6, men Townsend neutraliserede den sikkert og vandt den efterfølgende tiebreak.

Townsend havde inden kampen aldrig slået en spiller i top-10 på verdensranglisten. Halep ligger nummer fire.

Med flot og aggressivt serve- og flugtspil dominerede Townsend nettet i sin egen serv.

Townsend slog dog mange nemme bolde i nettet, når hun stod helt fremme, og det holdt Halep inde i kampen.

Rumæneren fik aldrig bugt med Townsends stærke netspil i løbet af tredje sæt, og dermed var sensationen en realitet.

Simona Halep kunne have været den første spiller siden Serena Williams i 2012 til at vinde US Open efter en sejr ved den anden grand slam-turnering Wimbledon.

Townsend skal i tredje runde møde endnu en rumæner. Sorana Cirstea ligger nummer 106 på verdensranglisten.

Vinder Townsend den kamp, kan hun møde danske Caroline Wozniacki i en potentiel kamp i fjerde runde.

Det kræver dog, at Wozniacki først slår amerikanske Danielle Collins i anden runde og derefter canadiske Bianca Andreescu i tredje runde.

Også sjetteseedede Petra Kvitová er ude af US Open efter et nederlag på 4-6, 4-6 til tyske Andrea Petkovic.