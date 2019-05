Norske Tor Odvar Moen har stor rutine, og han ved, at det vil være torskedumt at undervurdere Team Esbjerg, selvom hans hold har et fint udgangspunkt.

TEAM ESBJERG: Hvordan man end vender og drejer det, er 21-21 på udebane mod Team Esbjerg et fremragende udgangspunkt for ungarske Siófok, der lørdag aften har hjemmebanefordelen i den anden og altafgørende EHF Cup-finale.

Men det får nu på ingen måde Tor Odvar Moen, der op til denne sæson tog over som cheftræner i storsatsende Siófok efter Lars Rasmussen, til at tro, at noget som helst er afgjort.

- Jeg har faktisk lige advaret mine spillere. Alt er helt åbent, og det skal de forstå, understreger nordmanden.

- Jeg vandt Champions League med Larvik tilbage i 2011. Vi vandt den første finalekamp hjemme med to mål. Det var beskedent, og vores spanske modstander fejrede nederlaget som en sejr. De troede, at nu var den hjemme. Det var den bedre ikke, for vi tabte bare med et mål dernede, og så vandt vi lige akkurat sammenlagt.

Tor Odvar Moen har stor respekt for Team Esbjerg, og han forventer en helt tæt kamp lørdag aften.

- Vi mener, at vi kan gøre det bedre end i den første kamp. Team Esbjerg har det nok på samme måde, så jeg ser virkelig frem til at møde dem igen. Det er to gode hold, og det er helt fortjent, at vi står i finalen. Det kan ikke være anderledes, mener Tor Odvar Moen.