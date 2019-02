Alt er afgjort for SønderjyskE, men motivationen mangler ikke

Selvom der er to kampe igen, er det helt sikkert, at SønderjyskE ender på andenpladsen inden slutspillet. Alligevel er det et motiveret hold, som skal møde Rungsted, for det gælder om at være klar inden slutspillet, siger SønderjyskE's målmand.

SønderjyskE: Sejr eller nederlag. Det er reelt lige meget, hvordan SønderjyskE's kamp ude mod Rungsted Seier Capital ender. For da SønderjyskE tabte 5-0 til Herning, tabte holdet også muligheden for at tage førstepladsen i tabellen inden slutspillet.

Alligevel er det ikke bare en kamp, der skal overstås, mener SønderjyskE's målmand Patrick Galbraith.

- Lige mod Rungsted er det ikke så svært at finde motivationen - det er ligaens tophold. Der er ikke så meget at gøre i tabellen, men vi vil gerne vise, hvem der er bedst, og det er, hvad vi skal bruge kampen til. Når slutspillet starter, kan man ikke bare trykke på en knap, og så er man klar, det skal man være allerede inden, så det er utrolig vigtigt, også med det nederlag vi havde i sidste kamp. Så måske er motivationen her mest at få nederlaget ud af truppen, siger han.

I de hidtil fire opgør mod Rungsted er det blevet til tre sejre til SønderjyskE.

- Jeg forventer, at Rungsted kommer ud med samme indstilling, som os: At der bliver spillet 60 minutter for at vinde. Jeg tror, det bliver en god ishockeykamp. Vi står utrolig godt til hinanden, de har nogle styrker, vi ikke har og omvendt, siger Patrick Galbraith.

SønderjyskE skal ikke være bange for at bliver overhalet bagfra, for tredjepladsen, Frederikshavn White Hawks, er for mange point bagud. Derfor er andenpladsen sikret.