All England-triumf var Christinna Pedersens største øjeblik

Da fjerbolden sejlede ud af banen, gik Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl i knæ på halgulvet i Birmingham.

Sejren i den prestigefyldte badmintonturnering All England i 2018 var en realitet for spillerne, der ud over at være doublemakkere danner par privat.

Christinna Pedersen stopper sin karriere på internationalt topplan efter Swiss Open, der spilles i denne uge. Når hun graver i minderne, er det sidste års triumf i England, der står klarest i erindringen.

- I sidste uge var jeg i Birmingham med Kamilla og vores lille pige. Der er ingen tvivl om, at da vi stod derovre for et år siden øverst på sejrsskamlen med All England-titlen, så var det min karrieres største øjeblik.

- Men der har heldigvis været mange fede oplevelser. Jeg er super glad og stolt over alt det, jeg har fået med. Det er også derfor, jeg synes, det her er det rigtige tidspunkt, siger hun om sit farvel til landsholdet, der blev meddelt mandag.

I juli 2018 meddelte Kamilla Rytter Juhl, at hun stoppede karrieren på topplan, fordi hun var gravid. Det ændrede hverdagen markant for Pedersen, der var vant til at have partneren ved sin side i den daglige træning.

Da datteren Molly så blev født i januar, blev det klart for Pedersen, at intentionen om at spille videre med makkeren Mathias Christiansen med OL som det helt store mål ikke passede sammen med den nye virkelighed.

- Jeg troede på, at det var det rigtige, og at vi kunne køre den plan i mål. Det har vist sig, at det ikke var det rigtige.

- Jeg kan mærke, at jeg ikke kan være den bedste udgave af badmintonspilleren Christinna længere. Derfor føler jeg ikke, at det er fair over for hverken Mathias, badmintonforbundet eller mig selv af blive i gamet, lyder det fra Pedersen.

Den 32-årige doublespecialist har vundet en lang række danske og internationale turneringer gennem karrieren.

Det er også blevet til fem VM-medaljer og to OL-medaljer for spilleren, der også udgjorde en af verdens bedste mixeddoubler med Joachim Fischer i et årti.

Spørgsmål: Ærgrer det dig, at du ikke får OL i Tokyo med som et endegyldigt punktum?

- Nej, det ærgrer mig ikke. Det ærgrer mig, at jeg ikke kan køre i mål med den plan, jeg havde lavet med Mathias og badmintonforbundet. For jeg er en person, som ni ud af ti gange gennemfører, når jeg går ind til noget.

- Men hvis ikke jeg har mig selv nok med, mangler jeg de sidste fem-ti procent, der gør, at man er rigtig god på verdenstoppen.

- Jeg vil stile efter at være den bedste, og det føler jeg ikke, jeg har de sidste fem-ti procent til længere, konkluderer badmintonstjernen.