Aldrende Alves vinder trofæ nummer 40: Jeg er ikke overrasket

Sent søndag aften dansk tid kunne Brasiliens anfører, Dani Alves, række trofæet mod himlen, som tegn på at holdet havde vundet Copa America for niende gang.

Og trofæet, der kom efter finalesejren på 3-1 over Peru, var Alves' nummer 40 i karrieren.

Dermed er han ifølge fodboldmagasinet Goal den fodboldspiller, der har vundet flest trofæer nogensinde.

Tilmed blev han kåret til turneringens bedste spiller, og det overrasker ikke Alves, at han på trods af sine 36 år stadig kan levere på et højt niveau.

- Hvis du har respekt for din professionalisme og passer godt på dig selv, er det nemt at opretholde dit niveau.

- Nogle mennesker er overrasket over mine præstationer her i turneringen. Det er jeg ikke, siger Alves ifølge Reuters.

Han er i øjeblikket på jagt efter en ny klub, efter at hans kontrakt med Paris Saint-Germain udløber i løbet af sommeren.

Højre backen har tidligere spillet i Bahia, Sevilla, Barcelona og Juventus.

Trofæhylden indeholder blandt andet seks spanske mesterskabet og tre Champions League-pokaler, der alle er vundet med Barcelona.

Det er anden gang, at Alves vinder Copa America med Brasilien. Første gang var i 2007, da landet senest vandt turneringen.