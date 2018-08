Alderen kan afhjælpe Wozniackis tunge US Open-optakt

Caroline Wozniacki har sparsomt med kampe i benene, når hun tirsdag tager hul på US Open mod Samantha Stosur.

Blot halvanden kamp på knap to måneder i den amerikanske hardcourt-sæson og en periode præget af forskellige skader.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki har langt fra fået en god optakt til sæsonens US Open, der begyndte mandag, men det behøver ikke at få betydning for præstationen i sæsonens sidste grand slam-turnering.

Hun har nemlig følte sig frisk og fit til træningen i dagene op til turneringen, hvor hun har kompenseret ved at spille flere træningskampe.

- Optakten behøver ikke nødvendigvis at betyde så meget, selv om det måske havde været mere optimalt at have spillet flere kampe op til.

- Som man bliver ældre, behøver man ikke på samme måde mange kampe i benene.

- Så længe kroppen har det godt, og jeg føler mig helt fit for fight, så har jeg troen på en god turnering, siger Caroline Wozniacki.

Tirsdag tager hun hul på turneringen, når hun på Arthur Ashe Stadium møder Samantha Stosur. Den 34-årige australier ligger nummer 64 på verdensranglisten og vandt US Open i 2011.

De to har mødt hinanden 12 gange tidligere. Danskeren har vundet syv gange mod Stosur, der er en teknisk velfunderet spiller.

Under mandagens træning blev Wozniacki blandt andet fodret med såkaldte kickserver, der har meget spin. Det er et af Stosurs varemærker.

- Det var lige for at komme lidt ind i det. Hun har en god serv og forhånd, og hun slicer meget med baghånden. Hun er en god spiller. Men de tidligere møder betyder ikke så meget nu, lyder Wozniackis vurdering.

Den danske Australian Open-vinder skal i kamp klokken 18 dansk tid på anlæggets største arena, der kan huse 23.771 tilskuere.