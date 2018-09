Akut operation har forstyrret dansk kaptajns VM-optakt

Det danske håb om en medalje i kvindernes landevejsløb ved VM i cykling hænger stort set udelukkende på Cecilie Uttrup Ludwig, men holdkaptajnen har ikke haft en optimal optakt.

For få uger siden, netop som forberedelserne var på vej ind i den sidste fase, blev hun ramt af blindtarmsbetændelse og måtte akut under kniven.

- Sådan er livet engang imellem. Tingene kommer aldrig på de rigtige tidspunkter, og der var ikke så meget at gøre ved det. Det var bare ud med det, men det var da irriterende, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Hun slår dog fast, at operationen og den tvungne træningspause ikke bør få den store indflydelse på hendes VM-præstation.

- Jeg har kunnet træne op til VM, og jeg tænker ikke så meget over det. Jeg kan jo ikke gå og have ondt af mig selv. Jeg kan køre hårdt på, uden at der er gener, siger hun.

Det er anden gang i denne sæson, hun har været igennem et mindre indgreb. Først på sommeren fik hun hevet en visdomstand ud, hvilket forbedrede hendes præstationer markant.

- Er det ikke fedt? Jeg prøver at tage alt det unødvendige ud for at gøre mig så let som muligt. Det er jo det, det gælder om, når man skal op over bakkerne, siger hun med et grin.

Den 23-årige københavner bliver anset som en dark horse i kampen om topplaceringerne ved VM.

I sommer blev hun samlet nummer seks i kvindernes Giro d'Italia, og kort efter sluttede hun på fjerdepladsen i bjergløbet La Course de la Tour de France.

Men det bliver svært at overliste hollænderne, der er kommet til VM med et skræmmende hold med flere guldkandidater.

- Det er bare nogle vanvittig stærke ryttere, og man skal virkelig ramme dagen for at sidde sammen med dem, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Kvindernes VM-løb begynder lørdag klokken 12.