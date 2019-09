Aktivister kræver fransk fodboldpræsidents afgang

Gruppen Rouge Direct mener, at chefen for Frankrigs Fodboldforbund bør gå af efter udtalelser om homofobi.

Præsidenten for Frankrigs Fodboldforbund (FFF), Noel Le Graët, får hård kritik får sine udtalelser om homofobi på franske fodboldstadioner.

For nylig opfordrede han til en blødere linje over for homofobi i forbindelse med kampe, fordi han mener, at for mange kampe bliver stoppet.

Tirsdag udtalte han så til mediet France Info, at han håber, at fodboldkampe i den kommende weekend i Frankrig ikke vil blive stoppet i tilfælde af homofobiske tilråb.

Det får nu gruppen Rouge Direct, der kæmper for homoseksuelles rettigheder i fransk sport og på franske stadioner, til at kræve præsidentens afgang.

Ifølge talsmand Julien Pontes kan det nationale fodboldforbund ikke have en mand i spidsen med de holdninger.

- Han skal gå af. Som minimum må han trække de udtalelser tilbage, som han er kommet med, siger Pontes.

Den antiracistiske organisation SOS Racisme langer også ud efter Le Graëts holdninger.

- Det er tid til, at Noel Le Graët trækker sig tilbage, skriver gruppen i en udtalelse.

Tirsdag vakte det også opsigt, at fodboldpræsidenten sagde, at homofobi og racisme ikke bør mødes med samme konsekvenser.

- Jeg vil stoppe en kamp, hvis der opstår racistiske tilråb. Jeg vil stoppe en kamp, hvis der er slagsmål, eller hvis der opstår en farlig situation på tilskuerpladserne.

- Men racisme og homofobi er ikke det samme, sagde Noel Le Graët.

Det fik Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, til at reagere.

- Den position, som Noel Le Graet har indtaget ved at gøre forskel på homofobi og racisme, er forkert, siger Maracineanu ifølge AFP.

Noel Le Graet har tidligere hævdet, at politikerne blot udnytter situationen med homofobi i forbindelse med de franske fodboldkampe, så de på tv kan fremstå godt i offentligheden.