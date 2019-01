Aflyst træning skal få skadede VM-spillere på højkant

Rasmus Lauge og Hans Lindberg regner med at træne med tirsdag, mens Nikolaj Markussen er tvivlsom.

Søndag måtte flere af de danske landsholdsspillere forlade håndboldbanen i VM-testkampen mod Ungarn på grund af småskader.

Derfor valgte landstræner Nikolaj Jacobsen at aflyse mandagens træning.

- Der er mange, der døjer med små ting. Det er ikke ret tit, jeg aflyser træningen, og det irriterer mig, når jeg skal, fordi jeg synes, vi har brug for alle dem, vi kan få.

- Men i dag var det ikke muligt for os at træne. Det havde ikke givet nogen mening at træne, siger han.

Den aflyste træning er dog givet godt ud, mener playmaker Rasmus Lauge.

- Jeg tror, det er givet godt ud. Så får vi lige ladet batterierne op, så vi kan blive helt klar, siger han.

Han var en af dem, der måtte se det meste af anden halvleg fra bænken i søndagens kamp, efter at han fik et stød mod sine ribben.

Han regner dog med at være klar til at træne fuldt med igen tirsdag.

- Der er lidt knubs. Ribbenene er lidt ramt efter i går (søndag, red.). Det føles som om, at jeg har været i en boksekamp. Men vi er ret sikre på, at der ikke er noget galt. Det er ikke noget, vi er bekymret for, siger han.

Også Hans Lindberg, der har siddet ude i de to opgør mod Ungarn med en skade i læggen, regner med at træne fuldt med igen tirsdag.

Det samme gør Lasse Svan, der søndag måtte gå ud fra kampen med en skade i skulderen.

- Jeg er glad for, at jeg har fået i dag (mandag, red.) til at hvile lidt. Den er stadigvæk lidt øm, men jeg har fuld bevægelighed i skulderen og masser af kraft i den også, siger han.

Imens både Lauge, Svan og Lindberg igen melder sig klar, så er landstræneren mere nervøs for Nikolaj Markussen, der blev trådt over foden i testkampen søndag.

- Den er jeg lidt nervøs for. Den er hævet. Nu må vi se, hvad status er i eftermiddag (mandag, red.), siger landstræneren.

Markussen skal skannes i foden mandag eftermiddag.

Danmark skyder hul på VM torsdag mod Chile i Royal Arena i København.