Aflysningerne: Afgørende speedwaymatcher skubbes til i næste uge

Onsdag aften skulle der have været kørt afgørende speedwaymatcher i både Holsted og Grindsted, hvor henholdsvis Slangerup og Esbjerg skulle have været på besøg.

Men matcherne er aflyst på grund af det massive regnvejr.

- Vi udsætter vores match til onsdag den 11. september, siger Holsted-direktør Preben Hansen.

Grindsted har endnu ikke meldt en ny dato ud for opgøret mod Esbjerg, men det bliver sandsynligvis samme dag.

Region Varde og Fjelsted er også på programmet onsdag. Denne match ser til gengæld stadig ud til at blive gennemført. Holder det stik, skal der køres på Varde Motor Arena i Outrup kl. 18.30.

- Vi har gjort banen helt hård, så vandet kan løbe af banen. Regnvejret skulle stoppe hos os omkring kl. 16.00, så vi krydser fingre, siger Region Varde-holdleder Steven Andersen, der suppleres af pressechef Thomas Valsted:

- Det er i øjeblikket 100 procent styr på banens beskaffenhed. Vejrudsigten for Outrup har ikke ændret sig. Den varslede nedbørsmængde svarer til, hvad vi ville køre på med vandvogn.

- Der er desuden indkøbt seks tons specialbelægning, som er i standby såfremt der måtte blive brug for det. Vi håber at alle har forståelse for, at vi har besluttet at gennemføre matchen.