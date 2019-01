Aflysning: Ikke noget grandprix i Australien i denne omgang

SPEEDWAY: Den individuelle verdensmester i speedway skal i den kommende sæson med stor sandsynlighed findes på Marian Rose Motoarena i polske Torun lørdag den 5. oktober.

Løbsdirektør Torben Olsen & Co. har ellers gennem længere tid arbejdet på, at grandprix-serien igen skulle afsluttes med et løb i Australien, men det bliver der altså ikke noget af i denne omgang.

- Vi havde besluttet, at vi kun ville til Australien, hvis vi var helt sikre på, at vi var i stand til at levere en optimal oplevelse for kørere og fans.

- Vi har været i dialog med en del forskellige aktører, men det bliver desværre ikke til noget i denne omgang. Det er dog fortsat vores ambition at vende tilbage til Australien, understreger Torben Olsen.

Grandprix-sæsonen indledes i Warszawa i Polen lørdag den 18. maj, og så køres det danske grandprix jo som bekendt i Vojens i de kommende år. Løbsdatoen er lørdag den 7. september.

Danmark har to kørere i grandprix-serien. Det er Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen, der er med på et wildcard.

For første gang siden 2002 bliver den tredobbelte individuelle verdensmester Nicki Pedersen ikke en del af kampen om den individuelle VM-titel.