Afgående KIF Kolding-træner sender tak til spillerne efter hårdt forår

KIF Kolding: Lars Rasmussen kommer ikke til at træde tilbage til en rolle som assistenttræner for Ulf Sivertsson i KIF Kolding.

Træneren, der startede som assistent for Lars Frederiksen sidste sommer, men tog over som cheftræner, da Frederiksen blev fyret i februar, har indgået en aftale med KIF, der ophæver den kontrakt, der løb i endnu en sæson.

- Jeg følte, at det var bedst, at vi satte os ned og stoppede samarbejdet et år før tid, siger Lars Rasmussen, der var på ferie i Thailand, da Ulf Sivertssons KIF-comeback blev offentliggjort.

Over for JydskeVestkysten medgiver han, at det er sent på året at være håndboldtræner uden job, men lysten til at blive i branchen er intakt.

- Jeg vil stadig gerne være håndboldtræner. Det er absolut målet. Det har været et hårdt forår, men vi nåede vores mål, og det var vigtigst, siger han.

Har du fået penge med, så du kan betale husleje i de kommende måneder?

- Vi har lavet en gensidig aftale om at stoppe. Vi har fundet en løsning, som er fair for begge parter, siger Lars Rasmussen, der ikke vil eller kan udtale sig om aftalens indhold.