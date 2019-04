Afbud fra Nicki Pedersen: Fuldt fokus på ligaerne og EM-serien

Nicki Pedersen har i de seneste uger stået på startlisten til lørdagens meget spændende danske kvalifikationsløb på Varde Motor Arena i Outrup.

Det er jo her, at der skal findes fire kørere, som Danmark skal sende videre i grandprix-kvalifikationen - og desuden er der også seks plads at køre om, når det handler om EM-serien.

Men Nicki Pedersen har trukket sig. Han holder altså alligevel ikke klar bag startsnoren i Outrup lørdag eftermiddag. Dermed vil han ikke forsøge at komme tilbage i den grandprix-serie, som han ellers var med til at dominere i halvandet årti.

- Det er korrekt, at jeg har trukket mig. Man skulle tilmelde sig inden den 1. april, og det valgte jeg at gøre, men jeg har efterfølgende fået det hele tænkt godt igennem, og jeg valgt at mit fokus i denne sæson skal være på at gøre det så godt som muligt i ligaerne, siger Nicki Pedersen.

- Og så stiller jeg jo op i EM-serien, og der satser jeg også på at gøre en god figur.

Nicki Pedersen kører i denne sæson i ligaerne i Polen, hvor han er kommet fint fra start, Sverige, Tyskland og Danmark.

- Når jeg ikke skal ud at køre grandprix i år, giver det mig også mere fritid. Det ser jeg positivt på. Jeg tror, det vil betyde, at jeg har endnu mere overskud på ligamatcherne.

Løbet på Varde Motor Arena køres lørdag kl. 14.00, men det bliver altså uden Nicki Pedersen, men ellers har alle de bedste danske kørere meldt sig.