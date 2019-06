Advokater afviser at føre voldtægtssag for model mod Neymar

Endnu en advokat afviser at føre sag for en kvindelig model, der har anklaget den brasilianske fodboldstjerne Neymar for voldtægt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Danilo Garcia de Andrade, der i sidste uge trådte til som repræsentant for kvinden, fortæller til den brasilianske tv-station SBT, at han trækker sig på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Det er den tredje advokat på bare kort tid, der har trukket sig fra sagen.

Ifølge Garcia de Andrade har der også været usammenhængende forklaringer fra kvinden samt manglende adgang til påståede beviser i form af en syv minutter lang video optaget med hendes telefon.

Efterfølgende har kvinden, Najila Trindade Mendes de Souza, der til daglig arbejder som model, sat spørgsmålstegn ved advokatens kompetencer.

Trindade Mendes de Souza har over for brasiliansk politi forklaret, at den 27-årige angriber angiveligt har overfaldet hende i fuldskab under et ophold på en luksushotel i den franske hovedstad, Paris.

Hun påstår, at videooptagelsen beviser, at overgrebet fandt sted. Videoen blev optaget med en tablet, der ifølge modellen er blevet stjålet fra hendes bopæl.

Ejerne af den bygning, hvori hendes lejlighed befinder sig, afviser dog over for lokale medier, at der har været anmeldt et indbrud på adressen.

Neymar har fra starten benægtet alle anklager om voldtægt eller overgreb.

Ifølge politirapporten har Trindade Mendes de Souza fortalt efterforskerne i sagen, at hun kom i kontakt med fodboldspilleren gennem det sociale medie Instagram. Her skal han have foreslået, at de mødtes i Paris, hvor han til daglig spiller i storklubben Paris Saint Germain.

To advokater, der tidligere repræsenterede Trindade Mendes de Souza, forlod sagen efter forvirring omkring den oprindelige anmeldelse - hun ville i første omgang anmelde det som et fysisk overgreb og ikke voldtægt.

Neymar har afgivet forklaring over for politiet i Rio de Janeiro. Efterfølgende har han offentliggjort beskeder og billeder fra sin korrespondance med modellen - uden hendes samtykke.

Ifølge Neymar var det dog en assistent, der lagde billeder og beskeder fra modellen op på sociale medier. Han har efterfølgende beklaget i et interview med det brasilianske medie TV Globo.