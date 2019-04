Adrian Petre efter sin afgørende scoring i Brøndby: Jeg sammenligner mig selv med Zlatan

EfB-matchvinder er godt klar over, at han dummede sig efter udskiftningen i den seneste kamp, og han ved også, han skal arbejde hårdere. Han har store mål, store ambitioner og måler sig med nogle af de største.

- Jeg ved godt, jeg ikke skulle have reageret sådan i tirsdags, men jeg var gal på mig selv. Ikke kun på grund af den kamp, men fordi jeg over lang tid har haft problemer med at præstere. Men det bliver bedre. Det bliver bedre fra i dag, sagde han.

- Jeg sagde det jo, han kan score mål. Han skulle måske i virkeligheden have scoret flere, men han gjorde det, jeg bad ham om. Han arbejdede hårdt, og at han så også får scoret, gør det jo bare endnu bedre. Men selv hvis han ikke havde scoret, havde jeg været tilfreds med ham, sagde EfB-træneren.

Store ambitioner

Det skal det også helst, hvis han skal nå et af sine helt store mål i denne sæson, U21-slutrunden med Rumænien. Som udgangspunkt er han med i truppen, men den rumænske landstræner, der forleden ringede og forhørte sig om grundene til den sparsomme spilletid, har også andre at vælge imellem.

- Jeg føler virkelig et pres, fordi jeg bare så gerne vil med til den slutrunde, og jeg ved også godt, at det er op til mig selv. Denne uge har været god for mig, jeg har fået snakket med træneren, jeg har fået snakket en masse med min familie, jeg har trænet godt, og i dag fik jeg scoret. Det er jeg glad for, og jeg er glad for, at det blev afgørende, men jeg er alligevel ikke tilfreds. Jeg skulle have scoret mindst én mere, mente Adrian Petre, der på den måde signalerede ambitioner og pres på sig selv, der meget godt flugter med de spillere, han måler sig selv op mod.

- Jeg vil være lige som Zlatan. Jeg har fulgt ham meget, jeg ser op til ham, og jeg sammenligner mig med ham. Jeg ved godt, at det er ambitiøst, men det er godt at have ambitioner, kun på den måde bliver jeg bedre, sagde EfB's matchvinder i Brøndby.