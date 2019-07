Absalonsen: - Har aldrig spillet på et SønderjyskE-hold, der har haft bolden så meget

Selvom SønderjyskE's anfører Johan Absalonsen gerne have set holdet vinde mere end 2-1 over Randers i den første kamp i sæsonen, så var naturligvis både jubel og kampråb at høre fra omklædningsrummet.

- Der er ikke noget bedre end at vinde den første kamp, ligesom der ikke er noget værre end at tabe den, for så skal man komme fra baghjul, siger Johan Absalonsen efter kampen.

Han mente selv, at holdet kan blive en svær modstander, hvis spillerne fortsætter det hårde arbejde.

- Meget af det vi har arbejdet på, er også det, vi gør i dag. Hvis vi gør, som vi har aftalt, spiller sammen som et hold og tør noget med bolden. Når vi gør alle de ting, så er vi et hold, der er svært at vinde over. Vi begynder at bygge en god base op. Intet kommer uden det hårde arbejde.

- Vi har arbejdet på at blive bedre med bolden og at kunne dominere i spillet med bolden, specielt når vi fører. Jeg har ikke spillet på et SønderjyskE-hold, som havde bolden så meget som i dag. Og ikke bare har bolden, men også bruger den fornuftigt, sagde han.

Randers' mål kom i det 53. minut efter en første halvleg, hvor SønderjyskE havde haft klart mest boldbesiddelse og flest chancer.

- Vi skulle helt sikkert have vundet med mere, og vi skulle også have lukket kampen noget tidligere, så vi var kommet på 2-0. Det er en udfordring vi har taget med fra foråret. Men vi spillede en rigtig fin første halvleg, vi skulle bare have scoret mere end et mål. Det er den eneste anke, jeg har på kampen, sagde Absalonsen.