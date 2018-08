Abdi Ulad udgår af EM-maratonkonkurrence med fiberskade

Den danske maratonløber Abdi Ulad fuldførte ikke maratondistancen ved atletik-EM i Berlin.

Den 27-årige dansker måtte trække sig fra løbet på grund af en fiberskade. Det oplyser Dansk Atletik Forbund til Eurosport.

Han mødte også op til mesterskabet efter at være kommet sig over en fiberskade, men stillede alligevel til start.

Det så da også lovende ud for Abdi Ulad, inden han udgik. Kortvarigt var han oppe på en andenplads, og ved den sidste mellemtid, som han nåede at blive noteret for, lå han nummer ti.

Det var efter 27 kilometer, og han havde kun ti sekunder op til den forreste løber på det tidspunkt.

Det var først i 2015, at han løb sit første maraton. Året efter kvalificerede han sig til OL i Rio de Janeiro på distancen. Her blev han nummer 35.

Abdi Ulad kom til Danmark i 2002 som flygtning fra Somalia.