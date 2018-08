Aarhus har taget sejlsporten med storm

Aarhus har de seneste to uger været vært for VM i sejlsport, og det har været en bragende succes.

Verdensorganisationen World Sailing roste søndag på et evalueringsmøde de danske værter for at have været med til at organisere det, som de betegner som det bedste VM i historien.

Direktøren i World Sailing, Andy Hunt, fortæller, at det langtfra er givet, at et så stort event vil gå godt.

- Vi er meget glade. De seneste år har vi haft et usædvanlig godt samarbejde med byen og organisationskomitéen.

- Tit ved man allerede i planlægningen, om noget vil gå godt, og sådan har det været her. Det er endt med at blive fremragende, siger Andy Hunt.

På havnen i Aarhus har der været madboder, koncerter, forskellige stande og en stor tribune med udkig til vandet. Målet har været at lokke 400.000 mennesker ned til havnen i løbet af VM.

Formanden for VM-styrekomitéen og eventchef i Aarhus Kommune, Jørn Sønderkjær Christensen, kan også se tilbage på et vellykket arrangement, hvor 1157 frivillige har hjulpet til.

- Vi havde ambitioner om at sætte nye standarder. Vi var nede til det seneste VM i Santander i 2014, og der var der ting, der tydeligvis kunne gøres bedre, og det satte vi os for at gøre, siger han.

- Jeg har aldrig selv været til sejlsport før. Det har været svært tilgængeligt og forståeligt, men vi ville have folk herned.

- Så vi besluttede at få tribune og storskærme ned på havnen og nogle folk, der kunne fortælle om, hvordan sejladserne foregår, siger eventchefen.

Jørn Sønderkjær Christensen er ret sikker på, at målet om at få 400.000 tilskuere ned på havnen er nået. Det vil gps-tracking af tilskuernes mobiltelefoner kunne belyse, når VM er kommet på afstand.

- Det er lykkedes at trække folk herned. De har kunnet prøve at sejle i joller, kølbåde, robåde, dykke eller prøve e-sailing.

- Lørdag var der måske 4-5000 på molen, og jeg tror ikke, at der var mange af dem, der havde set sejlsport før, siger han.

Jørn Sønderkjær Christensen nævner også at antallet af internetsøgninger på "Aarhus" er steget eksplosivt på Google under VM.

Sportschefen i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen, mener også, at VM har været godt organiseret, men han ærgrer sig alligevel over, at tilskuerne ikke har haft adgang til de indhegnede bådparker.

- I sejlsporten har vi den akilleshæl, at det ikke er en særlig tilskuervenlig sport. Så jeg havde håbet, at man kunne give noget andet - at man kunne komme tæt på sejlerne. Vi vil gerne være åbne.

- Jeg havde håbet, at mine venner fra gaden kunne komme hen til bådene og tale med sejlerne og få en god oplevelse. Sådan er det normalt. I stedet har jeg en følelse af, at det hele var lukket ned, siger Thomas Jacobsen.

Eventchefen i Aarhus Kommune, Jørn Sønderkjær Christensen, fortæller, at det har været et krav fra World Sailing, at der ikke var adgang for tilskuerne til bådparkerne.

Direktøren i World Sailing, Andy Hunt, forklarer, at man ønsker det for på den måde for at beskytte både og udstyr mod skade.

- Hvis man som sejler har trænet i flere år for at opnå et resultat, så skal man kunne sætte sit udstyr fra sig, så det ikke bliver rørt ved. Man skal kunne komme dagen efter, og det hele står, som man efterlod det, siger Hunt.

Han mener, at der enkelte dage har været op til 40.000 mennesker på havnen, og det har været et så stort antal, at det kunne blive en udfordring, hvis de ville ind i bådparkerne.

Alligevel mener han, at tilskuerne har haft adgang til sejlerne.

- Det er det gode ved sejlsport. Der er ikke mange sportsgene, hvor man kan komme i kontakt med udøverne. Sejlerne er gået gennem områderne på havnen, og man kan stoppe op og snakke med dem. Det er meget åbent og socialt, siger Hunt.

På tv-siden har VM også været en stor succes. Med transmissioner der globalt er gået ud til 60 tv-stationer, har VM i Aarhus ifølge World Sailing-direktøren "smadret" alle målsætninger.