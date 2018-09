Aalborgs oprykkere smider føring og er stadig pointløse

Der står stadig et rundt nul ud for Aalborgs håndbolddamer i stillingen for HTH Ligaen.

Holdet, der har den tidligere landsholdsspiller Karen Brødsgaard som træner, var ellers på vej mod en overraskende opmuntring på udebane mod Randers, men måtte alligevel se sæsonens sjette nederlag i øjnene.

Således vandt Randers med 22-21 og kom på seks point for ligeså mange kampe.

Aalborg lignede en vinder efter 52 minutter, da Laura Damgaard brød igennem og bragte sit hold foran 20-17.

Det var faktisk første gang i kampen, at et af holdene førte med tre mål, og denne føring blev da også hurtigt neutraliseret.

Randers vandt med 4-0 i de efterfølgende fem minutter, og da den skydelystne Camilla Dalby scorede for fjerde gang på ti forsøg til 22-20 med under to minutter tilbage, var kampen tippet over til favoritten.

I en anden ligakamp lørdag tabte Ajax København på hjemmebane med 23-26 til Herning-Ikast.

Det var længe en helt lige affære, men i anden halvlegs første kvarter rykkede midtjyderne fra 15-15 til føring på 21-16, og det kunne Ajax ikke nå at reparere helt, selv om holdet et par gange blot var bagud med to mål.

Med sejren kom Herning-Ikast på otte point, mens Ajax endnu ikke er på pointtavlen.