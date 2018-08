Aalborg Pirates henter flot point på isen i CL-debut

Ishockeyspillerne fra Aalborg Pirates kunne torsdag aften sole sig i en flot præstation ude mod de schweiziske favoritter fra ZSC Zürich.

På udebane i debuten i Champions League kom det danske mesterhold på pointtavlen i den første gruppekamp, da det blev til et nederlag på 5-6 efter 5-5 i den ordinære spilletid.

Dermed var der et enkelt point til kontoen i gruppen.

Der var blot spillet 24 sekunder af overtiden, da hjemmeholdets Christian Marti scorede kampens afgørende mål.

Trods pointet var det en lidt ærgerlig Julian Jakobsen, der efterfølgende evaluerede kampen.

- Den gør lidt nas lige nu, for vi var så tæt på. Vi spillede en virkelig flot kamp, nærmest til perfektion. Og de mål, de fik, var jo sådan lidt på må og få med lidt held, siger anføreren ifølge nordjyske.dk.

- På et af dem kunne de måske også have fået en udvisning, men det skal vi ikke stå og snakke om nu. Vi gjorde det virkelig flot, og så er det bare ærgerligt, at det ikke helt lykkedes.

- Vi ved ikke, hvornår vi får chancen for at slå sådan et hold her igen, konstaterer han.