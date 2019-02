Aalborg Pirates fyrer træner efter svigtende resultater

Efter 11 nederlag i de senest 17 kampe har Aalborg Pirates valgt at opsige træner Jason Morgan.

Ishockeyklubben Aalborg Pirates har valgt at fyre træner Jason Morgan efter en periode med dårlige resultater.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- På grund af svigtende resultater har bestyrelse og direktion i Aalborg Pirates A/S besluttet at afbryde samarbejdet med cheftræner Jason Morgan med omgående virkning, lyder det fra den nordjyske klub.

11 nederlag i de seneste 17 kampe blev for meget for klubben.

- Den sportslige sektor har arbejdet intenst på forbedringer, og nu må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at bryde den formnedgang, vi har set over den sidste periode, siger administrerende direktør Thomas Bjuring.

Assistenttræner Garth Murray overtager roret som cheftræner.

For at styrke det sportslige setup tiltræder 1. divisionstræner Kasper Knudsen i funktioner omkring holdet i den resterende del af sæsonen, ligesom der arbejdes med tilførsel af yderligere kompetencer, oplyser klubben.

Aalborg ligger nummer fire i Metal Ligaen med 59 point for 35 kampe.